立委指公款購設備個人娛樂 台電澄清

民進黨立委林俊憲今天表示，台電綜合研究所員工假借智慧電表研究案之名，用公款買設備供個人娛樂。台電綜合研究所電力研究室主任范振理說，調查後發現部分與事實不符。

林俊憲上午在立法院召開記者會指出，台電綜合研究所謝姓員工假借智慧電表研究案之名，大享個人娛樂之實，瘋狂採購3C產品自用並放上臉書炫耀，膽大行徑已經令人瞠目結舌。

他表示，接獲可靠情資檢舉，謝姓員工仗著老爸是前台電處長的庇蔭，假借智慧電表研發需求，開出許多與智慧電表研發毫無相關的離譜高檔奢華3C設備，例如民國104至105年度，辦理與智慧電表相關標案中，理應購買智慧電表讀表系統的備援系統、運算及資料儲存設備，反而購買日本原裝進口高檔55吋3D電視、高階3D藍光播放機及專業家庭劇院、10個揚聲器單體及7.1聲道輸出的無線喇叭等，令人不解的是，台電一定要用家庭劇院設備來研發智慧電表嗎？

林俊憲說，謝員還開標案購買與智慧電表研究毫無關連的單眼數位相機、鏡頭、數台Macbook Retina、iPad，甚至在智慧電表的企業防火牆預算科目下，誇張地買鎂鋁合金32吋大型四輪旅行箱，並且將相機、行李箱帶出國。

范振理說，台電已經啟動調查，主要購買品項沒有問題，但部分採購程序有些瑕疵，將會改進。

他說，林俊憲部分指控並非事實，例如謝員出國旅遊是在105年2月，怎麼可能用到當年3月採購的相機，且高價購買相機是因為過去台電清洗高壓電塔隘子有兩度發生墜機，希望購買相機搭配無人機，勘查隘子的清潔狀況，其他相關視聽設備是為了員工教育訓練用，現在都放在公共使用的教育訓練室中，並沒有個人使用的問題。

台電也發布書面新聞資料指出，相關配備與研發智慧電表無關，採購案也都依法辦理，謝員出國使用的相機與行李箱也都是自己買的，目前已經移交法務部廉政署調查，如果查證屬實，將先給予行政處分，如果涉及刑責，也將懲處。1060222

(中央社)