地政副局長墜樓 新北市府：尊重檢調

(中央社記者黃旭昇新北市22日電)新北市府地政局副局長王聖文墜樓身亡，市府表示遺憾，並尊重檢調的調查。

地政局表示，副局長王聖文選擇了讓同仁最不捨的方式離開，同仁很難過並且遺憾。

地政局說，王聖文的離世，是否與經手的業務有關，局內並不清楚，檢警也在了解中，但他積極投入業務，戮力工作，公務上認真負責，是好同事，地政局會配合檢調，讓事實水落石出。1060222

(中央社)