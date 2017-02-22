高市警處理家暴無國界 軟硬兼施策略減少死亡人數

婦幼隊曾接獲社會局轉介，成功幫助60多歲美籍男子順利度過離婚難關，也和負責陪伴的警務員謝勝隆(右)成好友。(劉宥廷翻攝)

「高市警局處理家暴案包羅萬象，甚至無國界！」婦幼隊曾接獲社會局轉介，成功幫助60多歲美籍男子順利度過離婚難關；婦幼隊表示，家暴防治上從現場處置、安全保護、通報管控到策略運用都下足工夫，盡可能防止暴力發生，引導理性解決家務事，也成功降低家暴死亡人數。

婦幼隊指出，高市去年網絡通報家暴案件數總計15389件，其中警察局通報數佔了55%以上，高達8532件，較前年警政通報數6826件成長了1706件；警察扮演著極重要角色，110受理報案後，轄區派出所員警會立即到場處置，110同步將案件轉到婦幼警察隊列管，婦幼家暴承辦人會同分局家防官開始分級管理，其中高危機個案最優先處理。

婦幼隊表示，家務事引發的家暴案包羅萬象，也不是只有國人才會發生，連外籍人士也會上門求助；美籍男子因妻子訴請離婚，情緒嚴重陷入低潮，社工擔心其處境，轉介婦幼隊諮詢輔導，隊上派出通過FBI查緝網路兒少性剝削專業訓練、具深厚英文造詣的警務員謝勝隆幫忙。

謝不僅協助訴訟案件流程進行，也長時間支持陪伴、觀念導正，讓美籍男子的親屬互動趨於穩定，小孩工作及學業有成，美男和他成為無話不談的好友。

婦幼隊長陳玲君表示，家暴死亡人數從前年11人，大幅減少到去年4人，足以顯示強化約制告誡、拘提逮捕、建請聲押及強制醫療等軟硬兼施的家暴防治策略奏效，有效減少了高市家暴死亡人數。

(中時)