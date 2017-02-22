蔡英文授證新住民事務委員

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主席蔡英文（前右）22日在中央黨部為「新住民事務委員會」授證，曾加入過中國共產黨的陸配寧家榮（前左），也獲邀參加。 (王英豪攝)

為照顧不斷攀升的新住民人口，民進黨成立「新住民事務委員會」，主席蔡英文22日在中央黨部為「新住民事務委員會」授證，曾加入過中國共產黨的陸配寧家榮，也獲邀參加。

(中時)