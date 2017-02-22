人頭馬XO特優香檳干邑 換新裝
1898年從人頭馬決定只採用法國干邑區裡的大香檳區與小香檳區所生產的葡萄，做為生命之水的原料，即註定該品牌歷久不衰的成就，特別是1938年，法國政府立法規定：唯有以大香檳區與小香檳區的葡萄來製做的干邑，並且大香檳區的葡萄需占50%以上，才能稱為「特優香檳干邑」 Cognac Fine Champagne，人頭馬更加彌足珍貴。
人頭馬歷任釀酒大師從葡萄種植、採集、發酵、蒸餾、陳年、調配、裝瓶，每一項繁複的細節處理，都如同殿堂級藝術品般百鍊鉛錘，大師們的嚴謹，確保著人頭馬淵遠流長，世代延續下一個三百年盛世光景的神聖使命。
每一瓶人頭馬XO，都是調和了10年到37年的生命之水，透明清澈的酒液，透著濃郁的琥珀色調，泛著火紅的桃花心木色澤，飽滿令人垂涎，酒感不僅滑順且香氣繁複，帶有多汁的李子、熟透的無花果、香橙蜜餞、茉莉花、清新的肉桂和榛果的郁韻香氣，後韻清新中帶有多樣水果並蓄的辛甜，帶動多重豐沛與持續煥發的後勁，樹立人頭馬XO特優香檳干邑之王的氣度威儀。
繼全球於去年中發表後，台灣於2017年3月正式推出人頭馬XO新包裝，人頭馬XO風行世界已多年，太陽紋酒瓶，早已被許多消費者盛讚為世界上最美麗的酒瓶之一，隨著時代的演進，人頭馬在傳統經典價值裡鑄就創新，傳奇外放的放射線條，變得圓融細膩，橢圓型金色酒標，以錢幣紋鑲嵌金紅色線條與XO字樣，瓶頸與瓶蓋以亮金色金屬，處理搭配人馬標章品牌識別，倍顯豪華尊榮高度。
(中時電子報)
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