天文館墾丁南十字觀星旅 3/2起報名

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台北市立天文館今天表示，將於3月24日至26日舉辦「墾丁南十字、冬春夜星空與生態之旅」，欣賞冬春與難得一見的「南十字」星座，3月2日起接受報名。

天文館說明，「南十字」星座是台灣不易見的星座，其中包含α星（中名：十字架二）、β星（中名：十字架三）、γ星（中名：十字架一）與δ星（中名：十字架四）。因酷似十字架形狀，又是尋找南極點的重要指標星座，故稱為「南十字」星座。

天文館表示，將於3月24日至26日舉辦「墾丁南十字、冬春夜星空與生態之旅」，3月2日上午9時30分起於台北天文館網站登錄報名，額滿為止，活動費用每人新台幣5400元。

天文館說，三天兩夜的行程，除了可欣賞冬春與難得一見的「南十字」星座外，並會帶領學員至嘉義東石鰲鼓溼地觀賞水鳥、走訪墾丁森林遊樂區，觀賞全台最大的銀葉板根與特殊地質鐘乳石洞，第三天還會去屏東車城福安宮看全台灣最大的土地公廟等景點。1060222

(中央社)