金正男遇刺 馬國不排除強逮北韓外交官

馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡今天表示，他們偵辦北韓領導人金正恩異母兄長金正男在吉隆坡遇刺案，希望訊問1名北韓外交官，若對方不合作，將採取強制手段使其到案。

法新社報導，金正男上週於吉隆坡國際機場遇害，偵辦這起案件的馬國警方已列出5名北韓人策劃本案，並表示正尋求訊問另外3名北韓人。

卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）告訴記者，他們尋求訊問的3人包括北韓駐馬來西亞大使館二等秘書，以及1名北韓航空公司的雇員。

卡立阿布巴卡說：「我們已致函北韓大使，盼他同意我們對這兩人進行訊問。我們希望北韓大使館跟我們合作，同意我們儘快訊問他們。否則，我們只好採取強制手段使其到案。」

他表示，警方認為5名北韓人在金正男遇刺案「涉有重嫌」，其中4人已在案發當天飛離馬來西亞，1人仍遭大馬拘留。

卡立阿布巴卡並指出，本案2名落網女嫌都知道當時正在參與這場毒殺。媒體先前報導，她們以為這只是場惡作劇。

在記者問及2女是否知道拿的是毒物時，卡立阿布巴卡說：「是的，她們當然知道」、「我想，你看過那段影片了，對吧？該名女子走開之後就朝廁所走去，她非常清楚那有毒，必須將雙手洗乾淨。」

卡立阿布巴卡表示，28歲的越南女犯嫌段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）、25歲的印尼女犯嫌席蒂艾沙（Siti Aishah，音譯），曾受過對金正男臉上抹藥的訓練，在吉隆坡練習過執行這宗機場殺人案。（譯者：中央社陳亦偉）1060222

(中央社)