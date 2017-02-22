野生蜂獨來獨往 新竹市蓋「旅館」讓牠們住

市長林智堅（右）在梧桐基金會專員克萊指導下，替野生峰蓋「旅館」。（郭芝函攝）

市長林智堅（右）在梧桐基金會專員克萊指導下，替野生峰蓋「旅館」。（郭芝函攝）

新竹市食物森林示範地，去年建置以來收成豐碩，市府為加緊腳步，打造城市生態指標，22日市長林智堅在梧桐基金會專員克萊指導下，替野生峰蓋「旅館」，以及種蜜源植物，提供這些獨來獨往的野生峰，有個安全孕育下一代的場所。

梧桐基金會執行長朱慧芳說，大眾熟知的蜜蜂、虎頭蜂等屬群聚蜂種，只佔所有蜂種類的10％，其餘都是野生蜂，扮演授粉傳播的工作，但牠們獨來獨往，不與人接觸，由於鄉下農耕較常使用農藥，因此會跑到城市避難，但卻又找不到天然的巢。

市長林智堅在克萊指導下，因應野生蜂喜愛天然材質，將細長天然竹管，塞進大竹桶裡，完成野生峰「旅館」，並掛於食物森林休憩亭屋頂，另周圍種蜜源植物，吸引牠們入住。他說，獨來獨往的野生蜂就如單身人類，盼藉此提供場所，持續在都市環境中扮演平衡生態的角色。

環保局說，蜂是主要授粉昆蟲，台灣農業有1／3的作物須仰賴蜜蜂授粉，同時更需要食蟲性的野生蜂防治作物害蟲，顯示野生蜂是相當重要的指標，可直接反映城市的環境品質。

野生蜂會不會螫人？朱慧芳說，野生蜂旅館主要為產卵空間，也是蜂的育嬰房，蜂產卵後就會離開，不容易觀察到成蟲的存在，且野生蜂與蜜蜂不同，除非人類用手抓牠，否則不會主動螫人，若叮到也比被蚊子叮來得輕微，民眾不用擔心會造成生命危險。

(中時)