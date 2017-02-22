教育新南向！台科大頒印尼企業家翁俊民名譽博士

台科大21日授予翁俊民(Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir)名譽博士學位。(左起)印尼國信集團主席翁俊民、前駐印尼大使張良任、台科大校長廖慶榮。（台科大提供）

台灣科技大學是國內擁有最多印尼外籍生的大專院校，近日頒授名譽博士學位給印尼總統對台特使、印尼國信集團主席翁俊民，希望翁貧苦出身、奮發創業的故事可以啟發台科大學生，而他在商界及慈善公益的付出能成為師生學習的對象。

台科大指出， 翁俊民生於印尼泗水，並於1998年創立國信銀行，至今集團業務遍及銀行、地產、醫院、免稅店、媒體，於印尼富豪排行榜第8名。翁俊民也投身公益，成立基金會致力改善弱勢家庭、醫療健康等問題，和比爾蓋茲雙方各捐出1億美元，資助印尼醫療保健相關計畫。

翁俊明此次也捐贈台科大100億印尼盾(約新台幣兩千多萬)，作為台科大印尼生獎學金及台科大與印尼日惹大學的合作研究經費，促進台印雙方學術往來，台科大校長廖慶榮說，台科大是全國大專招收最多印尼外籍生的學校，許多印尼籍碩博士生畢業後回印尼返校當教授或高階科技與管理人才，也有不少留台工作。

翁俊明分享如何成為成功的企業家，他認為，企業家應該有三種重要因素，要能創造價值、回饋大眾成為眾人的祝福、讓企業永續持久，企業家不應贏了利益而造成傷害，要秉持良心為企業創造真正的價值。

他也勉勵學生，人的一生是理性和感性的平衡點，每天找到一個平衡點，在家可以感性多理性少，在職場則相反，更重要的是，讓這樣的平衡點方向朝上，有正能量，這樣人生就會更圓滿。

台科大印尼學生會會長麻奧李就讀台科大工管所，他表示，翁總裁捐贈台科大印尼學生獎學金，對學生來說很有幫助，當初他就是看準台科大的世界排名和優渥獎學金，決定到台科大就讀。他現在正努力學習中文，希望畢業後能留在臺灣，發揮所學，從事物流運程改善方面的工作。

(中時)