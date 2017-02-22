台南玉井蔣公銅像連夜拆 網友質疑像做賊
位於台南市玉井區中正路圓環的蔣公銅像昨夜10點多被區公所人員拆除，被發現的當地民眾PO上臉書社團，引發討論，不少人叫好，卻有有不少表示選在深更半夜施工，「像小偷一樣」。
玉井區公所澄清，拆除銅像與政治無關，是配合市府工務局建設案，為改善該處交通動線才這麼做，選在晚上是為了避開青果市場運輸的車流，並無特別考量。
228紀念日將至，元宵節過後，左鎮、新營、玉井的蔣公銅像陸續被拆除，有人覺得是轉型正義，圖騰式象徵沒有存在必要，有人則覺得，一切都是政治因素，各說各話，而被拆除的銅像，已經送到桃園慈湖安置。
(中時)
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