台南玉井蔣公銅像連夜拆　網友質疑像做賊

台南玉井區圓環的蔣公銅像被區公所拆除，未來將規劃地區意象。（莊曜聰攝）

銅像昨夜拆除，送往桃園慈湖。（翻攝照片）

位於台南市玉井區中正路圓環的蔣公銅像昨夜10點多被區公所人員拆除，被發現的當地民眾PO上臉書社團，引發討論，不少人叫好，卻有有不少表示選在深更半夜施工，「像小偷一樣」。

玉井區公所澄清，拆除銅像與政治無關，是配合市府工務局建設案，為改善該處交通動線才這麼做，選在晚上是為了避開青果市場運輸的車流，並無特別考量。

228紀念日將至，元宵節過後，左鎮、新營、玉井的蔣公銅像陸續被拆除，有人覺得是轉型正義，圖騰式象徵沒有存在必要，有人則覺得，一切都是政治因素，各說各話，而被拆除的銅像，已經送到桃園慈湖安置。

(中時)