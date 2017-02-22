地獄使者要來了 李棟旭4/3登台

出道18年的35歲韓星李棟旭（圖），近來在韓劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」飾演「地獄使者」人氣翻漲，22日宣布今年4月3日首次登台見粉絲。（寶輝娛樂提供）中央社記者王靖怡傳真 106年2月22日

出道18年的35歲韓星李棟旭，近來在韓劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」飾演「地獄使者」人氣翻漲，今天宣布今年4月3日首次登台見粉絲。

李棟旭橫跨演員、主持人、模特兒等領域，推出電視劇、電影等作品，曾以與韓星李多海主演的韓劇「我的女孩（My Girl）」走紅；近來搭檔韓星孔劉演「孤單又燦爛的神：鬼怪」，與飾演「鬼怪」的孔劉被稱為「死鬼CP」，兩人紅遍全亞洲。

今年3月李棟旭將展開亞洲巡迴粉絲見面會，首站從首爾起跑，門票開賣就被搶光；出道18年，李棟旭終於首度要登台見粉絲。

台灣主辦單位中午宣布李棟旭亞洲巡迴粉絲見面會台灣場4月3日晚間7時舉辦，見面會地點、門票開賣日期暫時還沒公布。

主辦單位表示，為感謝台灣粉絲支持與厚愛，李棟旭將現場展示多樣舞台魅力，也會與粉絲們近距離交流互動。1060222

(中央社)