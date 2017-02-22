消防局熱血救護員 鬼門關前救回新生兒

新竹一名孕婦今天凌晨急產，消防人員獲報到場，跪趴在地協助接生，但胎兒疑因臍帶繞頸過久失去生命跡象，救護員立刻剪斷臍帶、施以CPR，送醫急救將小生命從鬼門關前拉回。

新竹縣政府消防局表示，今天凌晨1時許接獲一起孕婦急產接生案件，救護人員到場時孕婦因腹痛難耐，跪趴在地，救護人員目視發現胎頭已外露，為其進一步檢查時胎兒自行滑出，但疑似因為臍帶繞頸、胎便阻塞呼吸道或壓迫過久，新生兒臉部發紺、幾乎失去生命跡象，需要立刻急救。

救護人員立刻為新生兒斷臍、按壓CPR及給予氧氣後緊急送醫，到院時恢復脈搏，臉色轉成紅潤，但呼吸狀態仍然不好，醫院接手後持續氧氣治療，經急救30分鐘後，寶寶已能自主呼吸，讓救護人員鬆了一口氣。

「低頭一看，baby的頭就卡在那裡，脖子上繞了兩圈的臍帶」新竹縣消防湖口分隊隊員李均祈回想當時的情形表示，寶寶臉色發紺、沒有任何反應、呼吸每分鐘只剩下4次，當下立刻決定把臍帶剪掉，為新生兒以CPR急救。

李均祈說，他從事救護工作14年，第6次在現場接生，卻是第一次遇到這麼棘手的案件，身為2個小孩的爸，對於嬰幼兒的救護特別有感，當時為了搶時間，一邊按壓CPR，一邊直接用嘴巴給氣，心裡並不斷喊著「寶寶加油」，就這樣一路從現場、上救護車，到醫院時看到寶寶情況已明顯改善，才鬆了一口氣，但全身已是汗流浹背。

李均祈表示，一般會在到院前就將寶寶生出的產婦特色是懷孕第2胎以上的經產婦，以及沒有做產檢或是不清楚產程的初產婦，此次救護案件患者是26歲第一胎、懷孕38週的孕婦，主訴腹痛1小時，有強烈便意，但其實胎頭已經外露，如果壓抑不讓寶寶產出，會造成嚴重的窘迫。

新竹縣政府消防局醫療指導醫師、東元醫院急診室主任林鎮宇表示，臨床上針對小兒患者會從外觀、呼吸及循環判斷其狀態，稱之為「小兒評估三角」，外觀包含肌肉張力、互動、安撫、眼神及哭聲，呼吸包括呼吸音及姿勢，循環指的是皮膚顏色，蒼白或發紺都是異常。

林鎮宇說，新生兒會先看其週數，如果刺激後沒有發出哭聲、沒有反應，若脈搏在每分鐘60次以下，就要立刻急救。林鎮宇指出，本案件消防人員判斷正確、處置得宜，是相當成功的救護案例。1060222

(中央社)