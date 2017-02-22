金正男案 越南女嫌曾赴南韓購物旅遊

我要評比

涉嫌金正男遇害案而遭馬來西亞警方逮捕的越南女子段氏香（Doan Thi Huong）曾於去年11月來過南韓，南韓當局正調查另一名女嫌印尼籍席蒂艾莎是否也曾入境。

南韓「中央日報」今天引述南韓政府相關人士表示，段氏香於去年11月2日入境南韓，在南韓停留數日，進行旅遊和購物。目前韓方正在查證另一名嫌疑人印尼籍席蒂艾莎（Siti Aisyah）是否也來過南韓。

這名消息人士表示，越南人有非法滯留的可能性，需要身分擔保，而當時替段氏香做身分擔保的25歲南韓孫姓男子於本月1日前往法國。

消息人士還說，孫男離開南韓的時間與李在男（音譯）等北韓特工進入馬來西亞的時間相近，有關方面正在分析其中的關聯性。1060222

(中央社)