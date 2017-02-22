特勤配備解毒針 李富城：蔡英文乾脆穿太空衣

北韓領導人金正恩的胞兄金正男，日前疑遭特工以神經性毒劑暗殺，短短幾分鐘內就喪命，國安局憂慮有心人士仿效，未來總統維安人員將配備解毒針，嚴防握手放毒攻擊。(總統府提供)

北韓領導人金正恩的胞兄金正男，日前疑遭特工以「VX神經性毒劑」暗殺，短短幾分鐘內就喪命，國安局憂慮有心人士仿效，未來維安人員將配備解毒針，嚴防握手放毒攻擊。氣象主播李富城今在臉書表示，歷任總統蔣介石、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九，從沒有一位像蔡英文這般如此怕遭刺殺，我看給她穿太空衣好了。

蔡英文上任至今多次遭恐嚇，不論是放火燒住家還是專機放炸彈等，次數遠超過歷任元首，因此讓國安局不敢大意。情治人士強調，日後特勤人員之中，一定要有受過毒物訓練的專業人士，能以儀器或試劑判別毒物種類與急救方式，如果發生意外，才能在第一時間搶救。

我國總統慣於走入人群與民眾互動、握手，李登輝就曾被潑過紅墨水，萬一潑的是毒液，後果不堪設想；馬英九也被摸過大腿，幸好民眾手上沒毒針。

國安局今年編列2500萬預算，為蔡英文採購全防彈總統座車，力求與德國總理梅克爾座車同等級，對手榴彈攻擊也有抵擋能力。上周空軍海鷗直升機、陸軍黑鷹直升機為了模擬總統安全撤離任務，首度降落大直國防部博愛營區。李富城嘲諷，「她有被害忘想症，也許是壞事做多了。」

(中時電子報)