陳艾琳驚爆出軌 老公阿翔握捉姦證據
藝人阿翔去年爆出劈腿約砲，讓老婆陳艾琳難以接受，事後他試圖挽回婚姻，今(22日)傳出去年9月老婆簽了離婚協議書，但阿翔不願意，還要求千萬贍養費，未料案情出現大逆轉，現傳出陳艾琳也外遇，對象是一樣出身《大學生了沒》的顏庭笙（Alex）。
去年陳艾琳在臉書爆阿翔偷吃，她還一度懷孕又流產，讓她憂鬱症復發，本來分居的兩人，看似婚姻觸礁，最後又決定重修舊好，不過今又被爆她去年9月就離婚，阿翔不願意，提出1000萬離婚費條件，不過有讀者向《壹週刊》爆料，其實陳艾琳早有新歡。
據悉，陳艾琳和顏庭笙（Alex）一直關係不錯，兩人還合作拍攝多支Cover歌曲影片，在她和阿翔秘婚後，雙方仍有互動，在阿翔約砲事件曝光前，某天他去陳艾琳娘家找她，卻當場抓到她和Alex在床上卿卿我我，證據還留在手上，雖她事後解釋為了要報復老公，但兩人目前也仍維持曖昧關係。對此，陳艾琳經紀人表示：「我們不回應。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。