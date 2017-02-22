陳艾琳驚爆出軌 老公阿翔握捉姦證據

陳艾琳遭爆出軌顏庭笙（Alex）。(圖／翻攝自阿翔IG、顏庭笙微博）

藝人阿翔去年爆出劈腿約砲，讓老婆陳艾琳難以接受，事後他試圖挽回婚姻，今(22日)傳出去年9月老婆簽了離婚協議書，但阿翔不願意，還要求千萬贍養費，未料案情出現大逆轉，現傳出陳艾琳也外遇，對象是一樣出身《大學生了沒》的顏庭笙（Alex）。

去年陳艾琳在臉書爆阿翔偷吃，她還一度懷孕又流產，讓她憂鬱症復發，本來分居的兩人，看似婚姻觸礁，最後又決定重修舊好，不過今又被爆她去年9月就離婚，阿翔不願意，提出1000萬離婚費條件，不過有讀者向《壹週刊》爆料，其實陳艾琳早有新歡。

據悉，陳艾琳和顏庭笙（Alex）一直關係不錯，兩人還合作拍攝多支Cover歌曲影片，在她和阿翔秘婚後，雙方仍有互動，在阿翔約砲事件曝光前，某天他去陳艾琳娘家找她，卻當場抓到她和Alex在床上卿卿我我，證據還留在手上，雖她事後解釋為了要報復老公，但兩人目前也仍維持曖昧關係。對此，陳艾琳經紀人表示：「我們不回應。」

(中時電子報)