富田真由遭往死裡砍 毀容照疑曝光

富田真由疑似流出一張遭毀容照。（圖／翻攝推特）

日本21歲女星富田真由去年5月在東京小金井市場地的公開活動中，被27歲瘋狂男粉絲岩埼友宏攻擊，她被狂砍30多刀，包含頭、胸以及背都遭到重創。可她臉部幾乎毀容，近來更有疑似她的毀容照曝光，相當駭人。

岩埼友宏因送禮、要電話未果而惱怒，不僅先在網上放話殺人，隨後更到活動現場砍了富田真由30多刀，她最後因用腳擋刀，才避免最後一刀刺向心臟的致命傷。不過她臉部有大部傷痕，視線不僅變窄、嘴唇也無法張開，演藝生涯幾乎宣告完結。

只是今（22日）網上則流傳一張富田真由被襲擊後躺在床上的毀容照，滿頭是血包著紗布的照片讓人看了怵目驚心。而據富田真由母親出庭作證時透露，女兒被攻擊後身心受創，嚴重時還會尖叫大喊，讓她相當心疼，母女倆希望兇嫌能夠受到嚴懲，避免再有人受害。

(中時電子報)