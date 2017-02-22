大巨蛋傳復工 陳景峻：和柯文哲選舉無關
台北市副市長陳景峻今天就大巨蛋復工傳聞表示，大巨蛋是有可能在3、4個月完成都審和環評；若收到遠雄資料，市府會在短期內完成審查，且大巨蛋完工和市長柯文哲選下一任無關。
陳景峻上午接受聯訪，媒體詢及如何讓趙藤雄願意再度接手大巨蛋時表示，曾和趙藤雄談過，因為2人是舊識且趙藤雄曾對外提到信任自己，自己也在公開場合透露知道遠雄心境，遠雄希望紮實完成大巨蛋。
陳景峻表示，曾和趙藤雄提及不要為枝節撕破臉，這不是市府所想，也不是遠雄願意，且社會大眾對大型建設有期盼，有跟遠雄談過，雙方會各退一步，完成理想。
陳景峻說，不清楚趙藤雄是否接受，但遠雄內部應該會討論，且滿敬佩趙藤雄，願意為國家重大建設並和公安雙軌並進，雙方都希望可完成外界認為不太可能完成的任務，遠雄若把完整審查資料送進市府，是有可能在3、4個月完成都審和環評，但仍要看府外都審委員時間。
陳景峻表示，還沒看到整體評定書，但會以扣除4500坪為方向，且像是商業營業面積、防火避難動線、遊覽車停留地點等細節，仍要以台建中心標準為主，市府會堅持要符合公眾安全。
至於大巨蛋是否會在1年半復工，陳景峻說，沒有設定完工時間，只希望遠雄盡快修正計畫，並依據台建中心標準把相關資料送進市府，且絕對會公開透明依法審查，若收到資料，市府會在短期內完成審查，且和柯文哲選下一任市長無關。
報導提及，大巨蛋今年可能會完工，陳景峻說，這是媒體自行設定時間，予以尊重，但仍要由遠雄送進市府為主，不會做任何時間設定。1060222
(中央社)
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