建築師美麗作品 7年後變這樣

花蓮新城鄉立幼兒園因為建築師設計理念，入圍建築業界具聲望的「遠東建築獎」。不料7年來，幼兒園完全走樣，讓建築師林祺錦貼文表示痛心，感嘆台灣空間美學教育還有很長的路要走。中央社記者李先鳳攝 106年2月22日

花蓮新城鄉立幼兒園因為建築師設計理念，入圍建築業界具聲望的「遠東建築獎」。不料7年來，幼兒園完全走樣，讓建築師林祺錦貼文表示痛心，感嘆台灣空間美學教育還有很長的路要走。

新城幼兒園是建築師林祺錦、王柏仁的作品，取名「巴奇達魯快跑」，2010年打敗了諸多強敵，入圍台灣建築界最高榮譽的「遠東建築獎」。

當時幼兒園的設計，三層樓建築採清水模天花板、火頭磚及半戶外鐵木地坪、香杉實木門，建造如花蓮山與海及早期木構日式房子相互交織的縮影。

2010年啟用的這棟建築，經2012年改裝，整棟建築加上許多鐵皮，和塑膠遮板。尤其建築物後面搭出好似鐵皮格籠一般。

由於修改建物引發討論，新城幼兒園長吳素貞上午回應表示，非常感謝建築師的付出，但幼兒園有置物、防颱、防雨、防東北季風的需求，加上鄉公所經費短絀，好不容易分多次取得經費，增建遮風雨設備及廚房增建；旋轉實木門也因安全考量而停用。

林祺錦受訪表示，能理解美感跟實用性是需要平衡的，當時也有告知鄉公所，若日後有需要變更的部分，會盡最大的力氣思考可能性，且不收取任何費用。看到未經討論就改頭換面的新城幼兒園，只有滿滿的挫敗及感嘆。1060222

(中央社)