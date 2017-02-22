選清大可上香港科大 雙聯學位正夯

雙聯學位正夯！清華大學今宣佈，與全台唯一與香港科技大學簽署雙聯學士學位，今年開始提供10個名額，讓學生在大三大四時，赴香港科大相應科系就讀，畢業後可同時取得清大和香港科大的學士學位。

清華大學校長賀陳弘表示，理工領域是清華、也是香港科大的強項，香港國際化程度高，台灣則是保留華人文化最完整之處，台灣學生喜歡去香港，許多香港學生也想來台灣，因此，這項合作可說是互補，台港學生互相學習、建立友誼，對學生未來發展一定也很有幫助。

今年進入清華物理、化學、數學、動機、工工、化工等理工學院6系的大學部學生，可以選擇申請在大三及大四時，到香港科大的相應科系就讀，兩校學系互相承認抵免學分，畢業時即可同時取得清華、香港科大的學士學位。

香港科大今年提供清華學生攻讀2+2雙聯學位的名額是10人，清華也相對提供10個雙聯名額給香港科大的學生，清華表示，加入雙聯學制的學生，大學前兩年在清華本校區就讀，第三及四年在香港科大就讀，不必交清大學費，但須交香港科大學學費，每年約台幣60萬元，在港生活費用每年約台幣12萬元。

賀陳弘說，如果合作順利，清華與香港科大的雙聯學位合作領域未來還可望擴展到管理及生命科學系所，香港科大擁有全球最頂尖的商學院，對全球有意攻讀商管領域的學生都有相當高的吸引力。

清華與香港科大展開雙聯學位合作，賀陳弘特別謝感謝香港科大首席副校長史維，他畢業自清華大學動機系，102年獲頒清華「傑出校友」，正因充分了解清華與香港科大兩校的精神與優勢，才能促成此項合作。

清華大學與包括香港、大陸在內的26所國外知名大學簽署雙聯學位備忘錄，除香港科大之外，還有英國利物浦大學、北京清華大學、印度理工學院。

(中時)