中華郵政捐熱血　14年來捐血逾6500萬c.c.

中華郵政將於3月舉辦「捐熱血、郵愛心」捐血活動。（血液基金會提供）

為了鼓勵國人捐血，中華郵政和台灣血液基金會合作，將於3月舉辦「捐熱血、郵愛心」捐血活動，預計舉辦119場、在全國20處郵局與各捐血中心辦理，保守估計有2萬袋（每袋250c.c.）、約500萬c.c.的血量入庫。血液基金會指，活動期間，捐血者還能獲得連鎖便利超商的咖啡提貨卡或等值紀念品，盼社會大眾挽袖捐血。

自2003年起，中華郵政便於每年3月發起員工捐血活動，今年邁入第15個年頭；根據統計，2003~2016年間，每年募得的血量多在2~3萬袋之間，截至去年最新統計，該活動共募得26萬1592袋血，換算下來超過6500萬c.c.的血，相當可觀。

血液基金會表示，隨著每年活動場次的不同，以及各場活動當天的天氣狀況，每年中華郵政的3月活動捐血量都不同，以每袋250c.c.計，去年活動共募集2萬7170袋血、2015年為2萬93袋、2014年為3萬1815袋；今年預計舉辦119場捐血活動，保守估計可募得2萬袋血。

為增加捐血誘因，血液基金會指出，活動期間，民眾若到119場捐血地點捐血，便可獲得連鎖便利超商的咖啡提貨卡或等值紀念品，歡迎民眾呼朋引伴踴躍捐血、救人一命。

(中時)