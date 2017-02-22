閃避違規機車 銅鑼吊車撞廂型車1人重傷

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為閃避違規機車，吊車意外撞上廂型車，廂型車門還掛在吊桿上。(江詩筑翻攝)

機車違規右轉釀禍，一輛吊車為閃機車而撞上順向行駛的廂型車，造成宋姓婦人一度重傷命危，目前仍在加護病房觀察。(江詩筑翻攝)

苗栗縣銅鑼鄉市區今天中午發生機車違規右轉，吊車閃避不及，撞上順向行駛的廂型車，造成箱型車後座的宋姓婦人重創，一度失去呼吸心跳，送往苗栗大千醫院搶救，經過急救後恢復生命徵象，目前仍在加護病房觀察中。

43歲藍姓機車騎士行駛在銅鑼新興路上，行經新興、中正路口時紅燈違規右轉，邱姓吊車司機為閃避機車向左偏移，吊車前臂吊桿則撞上行駛在中正路的廂型車後座。

駕駛廂型車的70歲陳姓駕駛僅受皮肉傷，不過坐在廂型車後座的69歲宋姓妻子則無辜遭波及，身上雖無明顯外傷，不過內出血嚴重，經搶救才撿回一命。陳翁表示，夫妻倆從公館出發，本要到銅鑼採買杭菊，豈料路上就發生意外。

警方調查，藍姓、邱姓、陳姓駕駛均無酒駕，不過因機車違規釀禍，肇責尚待釐清。

(中時)