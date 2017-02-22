林佳龍「偉人論」被斷章取義 中市府澄清
台中市長林佳龍日前在市政會議發表對偉人定義的看法，卻遭人簡化為「以後偉人都要從台中找」；新聞局長卓冠廷今天（22日）鄭重澄清，林佳龍原意是指，偉人的定義不一定要過世很久的人，只要是對社區有貢獻，有利他精神的人，也應該被一定程度的重視，特別釋疑，以正視聽。
至於，林佳龍在市政會議中提及，「有些研究顯示人類文明起源地在台灣，南島文化就是，很多結論都是指向這裡。」卓冠廷強調，林佳龍原意為「有研究指出台灣是南島文化的發源地」。
但卻被斷章取義為「人類文明發源地在台灣」引發誤會，卓冠廷澄清，「市長僅引用學者的看法，強調在地文化及台灣史的重要，並非宣稱人類文明發源地在台灣」。
市府進一步說明，語言學家施得樂與馬爾克依據語言學與考古學的調查認為，台灣燒山林開墾的時代最早，而且有繩紋陶文化的傳統，且目前所留的原住民族語言為南島語最紛岐的地區，顯示遍布太平洋的南島語系的起源之處有可能就在台灣。
卓冠廷表示，林佳龍僅引用學者的看法，強調在地文化及台灣史的重要，並非宣稱人類文明發源地在台灣。
(中時)
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