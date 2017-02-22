和劉詩詩何時生Baby？ 吳奇隆妙回...

吳奇隆和劉詩詩結婚2年多，做人計畫引發高度關注。（圖／資料照，公關照）

劉詩詩和吳奇隆結婚後，何時傳出懷孕消息一直是外界關注焦點，近日女方忙著投入電視劇《醉玲瓏》的拍攝，日前曾傳吳奇隆頻探班，引來外界猜測是否有喜，而今（22日）吳奇隆再被問到寶寶話題，就做出機智回應。

據《新浪娛樂》報導，由吳奇隆、王子文、王姬、郭曉東主演的現代都市劇《別了，拉斯維加斯》今開放媒體探班，吳奇隆被問到若劇中上演親密戲，是否會向愛妻報備，他笑回沒有親密戲碼外，還透露劉詩詩目前也忙著拍戲，沒時間來探班。

而先前傳出劉詩詩懷孕一事，隨著夫妻倆都沒出面證實便不了了之，這次記者當面問吳奇隆「什麼時候計畫要個baby」，他思考了一下說：「你說誰卑鄙」，巧妙又幽默地避答話題，看來粉絲相當期待的隆詩寶寶，可能還要再等等了。

(中時電子報)