國軍疑涉毒 洪慈庸：檢討毒品防制成效

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空軍清泉崗基地發現疑似毒品，時代力量籍立法委員洪慈庸今天表示，第一時間已向國防部了解狀況，也持續追蹤；毒品防制勝於補救，類似事件卻一再發生，必須嚴格檢討成效。

空軍清泉崗基地發現疑似安非他命和愷他命等毒品，國防部長馮世寬已要求總督察長室會同軍醫、法律等部門編成專案小組調查，經查辦如有涉案違法人員，無論官階高低，一律依法偵辦，嚴懲不貸。

洪慈庸上午在社群網站臉書（Facebook）發文表示，軍紀渙散、毒品滲透都是長年待解的老問題，去年調查也顯示國軍驗出染毒人數達到近年新高，這次空軍司令部立即成立專案小組檢驗處理，值得肯定。

洪慈庸說，但防制永遠勝於補救，長年下來對校園、國軍環境的防毒宣導和管控都做得不少，類似事件卻一再發生，必須嚴格檢討成效。

她表示，希望各單位謹記總統蔡英文當時對治安政策做過的承諾，「只要我做總統的一天，毒品防制就是政府的第一要務」，導正用毒、遏止販毒，是政府不得迴避的責任。1060222

(中央社)