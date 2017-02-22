綠設新住民委員會 蔡總統：台灣更多元

民主進步黨今天成立新住民事務委員會，總統蔡英文表示，民進黨透過實際行動表達願意成為新住民的朋友和實際夥伴；透過委員會成立，她有信心台灣會成為更友善、更多元國家。

在台灣的新住民有50萬人，為回應新住民的需求，民進黨中常會日前通過「新住民事務委員會設置要點」，邀請12位新住民和專家學者擔任委員，兼任民進黨主席的蔡總統今天在中常會前授證給委員，宣告新住民事務委員會正式成立。

蔡總統致詞時表示，創黨以來民進黨始終主張要保障多元族群和多元文化發展，民進黨是最早關注原住民和客家議題的政黨，今天進一步成立新住民事務委員會；新住民在台灣已經將近50萬人，新住民子女突破35萬，新住民已經是台灣第五大族群，做為一個傾聽民意尊重多元族群政黨，民進黨必須回應新住民的需求和意見。

蔡總統說，民進黨成立新住民委員會，聘請12位委員，分別代表新住民、專家和學者，指派民進黨副秘書長徐佳青擔任委員，婦女部負責幕僚工作，民進黨要透過最實際行動向國人傳達，民進黨不但重視新住民的事務，更願意成為新住民的朋友和實際夥伴。

蔡總統說，委員會中有8位新住民和新住民二代代表，分別來自越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨和中國大陸，他們有的在北部、有的在中南部或東部，在台灣不同角落扎根。

蔡總統表示，民進黨新住民事務委員會將成為寬廣開闊空間，讓民進黨同仁和新住民朋友可以互相對話，一起打拚，她相信唯有相互了解，才能相互尊重，她希望這塊土地上每個人都能融洽自在跟其他人相處。

蔡總統說，台灣是個移民社會，新住民帶來語言和文化，已經給台灣社會新的活力，透過新住民委員會成立，她有信心台灣會成為更友善、更多元國家。1060222

(中央社)