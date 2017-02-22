綠設新住民委員會 蔡總統：台灣更多元
民主進步黨今天成立新住民事務委員會，總統蔡英文表示，民進黨透過實際行動表達願意成為新住民的朋友和實際夥伴；透過委員會成立，她有信心台灣會成為更友善、更多元國家。
在台灣的新住民有50萬人，為回應新住民的需求，民進黨中常會日前通過「新住民事務委員會設置要點」，邀請12位新住民和專家學者擔任委員，兼任民進黨主席的蔡總統今天在中常會前授證給委員，宣告新住民事務委員會正式成立。
蔡總統致詞時表示，創黨以來民進黨始終主張要保障多元族群和多元文化發展，民進黨是最早關注原住民和客家議題的政黨，今天進一步成立新住民事務委員會；新住民在台灣已經將近50萬人，新住民子女突破35萬，新住民已經是台灣第五大族群，做為一個傾聽民意尊重多元族群政黨，民進黨必須回應新住民的需求和意見。
蔡總統說，民進黨成立新住民委員會，聘請12位委員，分別代表新住民、專家和學者，指派民進黨副秘書長徐佳青擔任委員，婦女部負責幕僚工作，民進黨要透過最實際行動向國人傳達，民進黨不但重視新住民的事務，更願意成為新住民的朋友和實際夥伴。
蔡總統說，委員會中有8位新住民和新住民二代代表，分別來自越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨和中國大陸，他們有的在北部、有的在中南部或東部，在台灣不同角落扎根。
蔡總統表示，民進黨新住民事務委員會將成為寬廣開闊空間，讓民進黨同仁和新住民朋友可以互相對話，一起打拚，她相信唯有相互了解，才能相互尊重，她希望這塊土地上每個人都能融洽自在跟其他人相處。
蔡總統說，台灣是個移民社會，新住民帶來語言和文化，已經給台灣社會新的活力，透過新住民委員會成立，她有信心台灣會成為更友善、更多元國家。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。