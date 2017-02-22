蝙蝠俠左打格雷右扁長城　北美票房稱冠

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我要評比

「樂高蝙蝠俠電影」橫掃美國總統日（Presidents' Day）長週末北美票房，票房數字幾乎是「格雷的五十道陰影：束縛」與「長城」合計。

法新社報導，由威爾‧阿奈特（Will Arnett）為主角「蝙蝠俠」配音的「樂高蝙蝠俠電影」（The LegoBatman Movie），17日至20日票房4270萬美元，兩週票房合計1億730萬美元。

環球影業（Universal）的「格雷」第二部曲「格雷的五十道陰影：束縛」（Fifty Shades Darker）本週票房2270萬美元，兩週合計進帳9140萬美元。「長城」（The Great Wall）本週則僅有2100萬美元票房。1060222

(中央社)