北市擬抬高中正橋樑防洪 文資委員反對

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連接雙北的中正橋具有歷史價值，但耐震、防洪已不符現行需求，市府擬抬高橋樑改建，文資委員認為有損原貌，一致反對。

中正橋舊名川端橋，建於民國26年，連接台北市重慶南路三段、新北市永和路二段，為雙北重要通道，104年登錄歷史建築，台北市文化基金會辦理「idea Taipei」決議舊橋恢復成原貌及原址旁新建新橋。

北市新工處指出，中正橋年代久遠，路徑小、基礎裸露，耐久、耐震、防洪能力不足，將拆除重慶高架橋、抬升中正橋鋼樑以符合防洪需求，搭建的新橋會增設自行車道聯接舊橋、休閒廊道串聯雙北河濱公園，今年9月1日開工。

北市文化局上午召開文化資產審議委員會，討論中正橋拆除改建與保存工法，文資委員一致反對抬高中正橋樑，認為有損原貌，要求新工處用補強橋樑方式取代抬高，委員詹添全表示，把老橋拆光光，損害歷史建築外觀，已違反文資法最高保護原則。

水利處代表則指出，氣候變遷難預測，之前蘇迪勒颱風來襲，新店溪暴漲，逼近一級警戒水位，若不把中正橋的橋樑抬高，恐會溢堤。雙方意見喬不攏，整個改建案討論整整快3小時。

文資會主席鄧家基最後決議「有條件通過」改建案，要求新工處以不抬高為最大原則，工程先按照期程走，同時蒐集其他替代方案資料，下次文資會時報告。1060222

(中央社)