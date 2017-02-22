美警察真辛苦 臉書回答小五生數學問題
警察身為人民褓姆，還要分神回答小學生問題。俄亥俄州馬立昂警察局臉書專頁，日前接獲10歲的五年級女童求救數學習題，員警也耐心透過私訊解答，對話截圖引起網路瘋傳。
俄州馬立昂警察局（Marion Police Department）指出，17日晚間接獲罕見的兒童求救案例，當事人是一名年僅10歲，就讀五年級的女童，她發送訊息向馬立昂警察局臉書專頁尋求協助。
馬立昂警察局透過臉書專頁分享公布女童母親德瑞波（Molly Draper）提供的對話截圖顯示，警方透過私訊答覆問道：「有什麼事？」德瑞波的女兒蕾娜（LenaDraper）則寫道：「我的功課需要一點幫忙。」
對於警方進一步詢問是哪方面的問題時，她寫道：「我不明白 (8 + 29) x 15」。
截圖畫面顯示，接下來警方回答，要先把括號裡面的答案算出來，也就是變成37乘以15。
然而，蕾娜的大哉問並沒有到此停止。
她緊接著又問了另一個問題：「如果題目是(90 + 27) + (29 + 15) x 2，我應該先算哪邊？因為你說要把括號裡的先算出來。」
警方回答：「把第一個括號與第二個括號內答案加起來乘以2，從左邊算到右邊就可以了。」
然而，這些截圖畫面在網路流傳之後，員警提供的解答方式，後來被網友指正是不對的。
馬立昂警察局在臉書聲明中表示，這是警局第一次碰到有小朋友拿功課問題來臉書專頁求助，「但不管怎樣，我們的使命就是服務並且保護人民。或許在幫她解答之前，應該先聲明一下我最喜歡的科目其實是歷史。現在我們知道了！」
德瑞波17日在臉書分享了蕾娜向警方問數學功課的對話截圖，並寫道：「感謝馬立昂警察局真誠地建立與社區民眾的互動關係。」1060222
(中央社)
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