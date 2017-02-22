人工電子耳輔助 婦重拾歡笑聲

陳姓婦人15歲左耳失聰，因貧苦，一直隱忍另一右耳病痛，直到結婚、子女長大，去年右耳開始聽不見，在大林慈濟醫院植入人工電子耳，陳婦說，很開心能再聽見兒子聲音。

大林慈濟醫院今天表示，現年56歲陳姓婦人，原本還能藉由右耳聽力溝通，但去年10月間，右耳出現漸進性聽損，醫院檢查後，確定為重度聽覺機能障礙。

陳婦曾戴助聽器，但效果不佳，這段期間猶如活在無聲世界，在家經常受到驚嚇，只要突然從背後拍打，都會嚇一跳。

後來，陳婦到大林慈濟醫院求診，在耳鼻喉科主任何旭爵檢查、評估後，建議植入人工電子耳，但因器材費用高，生活困苦的陳婦人因而卻步。何旭爵協同社工人員啟動申請醫院專案補助，陳婦在符合補助條件下，順利植入人工電子耳。

陳婦於術後第1次接受開頻，已能順利聽見聲音，後續還需做語言復健，慢慢找回失去的有聲世界；陳婦很開心能再聽見兒子聲音，與家人閒話家常。

何旭爵指出，成年人若全聾超過5年以上，即使裝了人工電子耳，但因聽力逐漸被其他的感官知覺取代，使得大腦的語言認知細胞已經失去記憶，就算是聽得到，但語言辨識度會變得比較差，因此，發現聽力出現問題時，就應趕緊找專科醫師檢查，把握治療黃金時段。1060222

(中央社)