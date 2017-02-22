回鍋政壇？張善政：現在過得很快樂

前行政院長、台灣大哥大基金會董事長張善政，今天出席公益活動時，面對各界進行民調，張善政仍為國民黨角逐台北市長呼聲最高的首選，謙虛表示「大概知道」，感謝民眾捧場。

但張善政坦言，一方面高興，一方面也訝異自己已卸任9個月，卻「還沒有被忘記」，強調現在過得很快樂，不想有其他改變，雖曾與不少朋友、包括立委碰面，但沒有特殊目的。

(中時)