福伯誤降滑行道影片曝光 幾乎生死一瞬間
資深好萊塢影星哈里遜福特日前駕駛私人飛機誤入機場滑行道，造成機場的一陣虛驚，現在驚險的影片曝光，這個影片是機場的固定攝影機所拍攝。先是看到一架滿載100名旅客與6名機組員的波音737，正緩慢進入跑道準備飛行，此時突然一架黃色小飛機掠過前方滑行道，737客機只能緊急煞車。
從另一個角度的影片看到，福伯的單引擎小飛機一直在錯誤的滑行道上空飛行，似乎沒有注意到下方滑行道上有許多客機。當時空中管制的對話也有些可笑，航管人員試圖提醒他，福特的飛機與其他班機重疊，而福特不可致信的反問：「所以這架飛機(737)是否在我下面？」
美國聯邦航空局很快對事件進行調查，原本外界以外這可能導致福伯失去他的飛行執照。然而調查暫時被擱置，因為「此事件沒有立即危險。」 所以福伯可能是口頭禁飛，而不是直接吊照。
(中時電子報)
文章來源：The moment Harrison Ford came within SECONDS of an air disaster: New video shows his plane passing just feet over a 737 with 106 people aboard as he misses runway and lands on taxiway
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