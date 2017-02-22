維護台灣海洋生態 海巡署辦「護永專案」座談

海巡署署長李仲威（中）開幕致詞。（海巡署提供）

海巡署在座談會中聽取相關單位和6個保育團體的意見。（海巡署提供）

為傳達政府保護台灣海洋環境永續發展的政策，捍衛海洋生態，海巡署於22日上午舉辦「106年護永專案策進及展望研討會」，邀請漁業署、環保署，以及台灣環境資訊協會、海龍王愛地球協會、財團法人海洋公民基金會、財團法人黑潮海洋文教基金會等6個保育團體代表，另有13名專家學者列席，對未來海洋保育議題進行深度討論與意見交換。

署長李仲威致詞時表示，海巡署作為台海執法機關，為落實國內海洋各項養護及保育規範，守護周邊海域的生態環境及資源，2016年7月1日起正式實施「護永專案」，專案性執行全國威力掃蕩工作，聯合各主管機關嚴格查處非法、違規漁業行為外，更整合政府及民間社團，舉辦次淨灘活動。

「護永專案」執行以來，共締沿近海漁業違規案件計489件，與2015年同期(413件)相比成長18.4%；另針對大陸越界作業漁船嚴格取締，共驅離大陸船舶505艘、裁罰51艘(罰緩5,160萬元整)、扣留61艘及沒入7艘；辦理淨灘活動共計122場次，取得相當豐碩的成果。

各團體代表也針對不同縣市的海洋保育問題，提供各種建議和想法，海巡署感謝與會者的發言，將在審慎評估後，配合「護永專案」做整體規劃，在既有基礎上持續「突破」和「創新」，使海洋資源能夠永續利用，達到守護海洋、永續經營的目的。

(中時)