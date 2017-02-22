水情吃緊 中市種稻轉作變更申報延長至2月底

春雨不來，影響水情，台中市種稻轉作變更申報延長至2月底。（圖／台中市府提供）

因近期水情不佳，行政院農委會農糧署針對農業缺水率偏高區域，包括石門、桃園、新竹、苗栗及台中等農田水利會灌區，延長變更轉（契）作、休耕申報時間至2月底，鼓勵稻農將轉作的作物變更為旱作或休耕，資格限已申報且種稻的農友。台中市政府農業局表示，由於休耕每年限申報1次，建議種稻農友可先選擇轉作旱作，避免影響次期作申請休耕資格，請有意申報變更的農友至戶籍所在地公所辦理。

市府農業局長王俊雄表示，為充分利用農地，農委會每年均推動「調整耕作制度活化農地計畫」，鼓勵農友轉作或辦理休耕。今年水稻第1期作申報時間原為1月3日至2月10日，但依據經濟部水利署統計，去年12月及今年1月全台水庫及河川集水區降雨量偏少。

因應水情吃緊，石門、桃園、新竹、苗栗及台中等農業缺水率偏高區域，變更轉作、休耕申報時間延長至2月底，已申報的種稻農民可依用水情形變更轉作為旱作或休耕，以有效利用水資源。

農業局說明，上述農業缺水率偏高地區並未停灌，是考量水情及降雨情況不良，因此鼓勵已申報轉作的種稻農友變更為旱作或休耕。

此外，由於休耕每年限申報1次，建議農友可先選擇轉作旱作，如種植非基改大豆、玉米、甘藷等旱作物，避免影響次期作申請休耕資格。

(中時)