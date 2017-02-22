中市府：雇主讓勞工228當日出勤 應加倍發工資

我要評比

台中市勞工局長黃荷婷表示，228和平紀念日為國定假日，勞工應休假1天，雇主若請勞工當日出勤，依法應加倍發給工資。（盧金足攝）

228和平紀念日即將來臨，台中市府勞工局表今天（22日）表示，依據《勞動基準法》規定，228和平紀念日為國定假日，勞工應休假1天，雇主若請勞工當日出勤，依法應加倍發給工資；若228當天適逢勞工的休息日或例假日，勞資雙方應協商另擇其他工作日補休，補休日可由勞資雙方協商議定。

台中市政府勞工局指出，今年的228和平紀念日為星期二，事業單位若透過協商，將原本2月27日星期一的「工作日」與其他「休息日」調移，則可讓勞工享有2月25日至28日的四天連假。

勞工局也說，事業單位如經勞資雙方事前協商同意，將228和平紀念日與其他工作日調移，228當日已成為工作日，員工當日出勤則沒有工資加給問題。

勞工局長黃荷婷呼籲，雇主若因業務需要，請勞工於應放假日出勤工作，除應徵得勞工同意外，在228和平紀念日上班，或在協商後的補休日上班，工資應加倍發給；籲請事業單位留意最新法令動態，務必遵守相關規定，落實照顧勞工權益。

另外，按日或按時計薪的部分工時勞工，雖工作態樣不一，也同樣適用勞基法休假規定。

(中時)