航港局228連假 台馬6天開12航次

我要評比

航港局表示，228和平紀念日海運疏運期間自2月24日起至3月1日止共計6天，航港局北部航務中心於疏運期間，基隆-馬祖航線之「台馬」輪（載客500人）每日往返各1航次共12航次，提供運能6,000人。

航港局說明，北部航務中心與民航局台北國際航空站建立海空資訊通報及支援協調機制，成立海空運協調中心，並設置「02-8978-3530」海空資訊通報及維護載客船舶安全24小時專線，遇有船舶停航及飛機無法飛航情形，海空相互通報支援，並協調業者及有關單位採取因應緊急應變措施，順利疏運旅客。

航港局指出，為強化航安工作，已要求業者於疏運前加強「台馬」輪船舶保養維修外，並辦理船舶適航性安全檢查，同時在疏運期間安排人員逐航次督導查核以杜絕違規超載情事，維護船舶航行及乘客安全。

航港局表示，另配合行政院「公共安全管理白皮書實施計畫－海上運輸船舶安全管理」及執行馬祖小三通航線返鄉作業，已加強辦理轄區國內航線、內河載客小船、客船及馬祖地區航行小三通客船之安全檢查、航安查核及督導作業。

(中時)