黨職併公職 李逸洋：違憲立法追討溢領
考試院副院長被提名人李逸洋今天答復民進黨立委詢問黨職併公職的看法表示，當然違憲，高官溢領部分要立法追討；至於修法縮減試委人數不影響運作下屆才適用，李逸洋說，對。
立法院全院委員會今天進行對考試院副院長被提名人李逸洋行使同意權詢問。
民進黨立委莊瑞雄質詢表示，考試院前副院長高永光稱年金改革是一個泥淖，考試院一開始就讓出主導權，考試院欠全國公務員一個道歉，考試院一步步掉進總統府的設計，這種說法超級不負責任。
李逸洋答復說，年改會前一個階段做的事情是諮詢性質要聽各方意見，「考試院若有意見會被說有既定立場、都說好了，這樣不好」，公務員這塊當然由考試院主導，沒有所謂總統府架空或考試院被設計。
民進黨立委蔡易餘說，憲法僅規範，考試委員若干人，因此可以修法在考試院組織法處理縮減考試委員人數。李逸洋說，這是立委的權責，立法院若要修正，尊重。但人數若限縮到很少，對現階段所要推動的工作，比較會有不利的影響。
蔡易餘說，修法縮減考試委員不會影響考試院運作，也是下屆才適用。李逸洋說，對。
針對黨職併公職、公務員優存利率18%改革的看法？李逸洋說，黨職併公職，基本上是違憲，對於高官溢領部分應該要追，包括個人與所屬政黨，這當然要立法。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。