黨職併公職 李逸洋：違憲立法追討溢領

考試院副院長被提名人李逸洋今天答復民進黨立委詢問黨職併公職的看法表示，當然違憲，高官溢領部分要立法追討；至於修法縮減試委人數不影響運作下屆才適用，李逸洋說，對。

立法院全院委員會今天進行對考試院副院長被提名人李逸洋行使同意權詢問。

民進黨立委莊瑞雄質詢表示，考試院前副院長高永光稱年金改革是一個泥淖，考試院一開始就讓出主導權，考試院欠全國公務員一個道歉，考試院一步步掉進總統府的設計，這種說法超級不負責任。

李逸洋答復說，年改會前一個階段做的事情是諮詢性質要聽各方意見，「考試院若有意見會被說有既定立場、都說好了，這樣不好」，公務員這塊當然由考試院主導，沒有所謂總統府架空或考試院被設計。

民進黨立委蔡易餘說，憲法僅規範，考試委員若干人，因此可以修法在考試院組織法處理縮減考試委員人數。李逸洋說，這是立委的權責，立法院若要修正，尊重。但人數若限縮到很少，對現階段所要推動的工作，比較會有不利的影響。

蔡易餘說，修法縮減考試委員不會影響考試院運作，也是下屆才適用。李逸洋說，對。

針對黨職併公職、公務員優存利率18%改革的看法？李逸洋說，黨職併公職，基本上是違憲，對於高官溢領部分應該要追，包括個人與所屬政黨，這當然要立法。1060222

(中央社)