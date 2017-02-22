情侶檔改槍遭逮 丟槍入田警摸黑挖泥巴

潘男遭圍捕時，將槍丟往田裡，警摸黑找到沾滿泥巴槍枝。(劉宥廷翻攝)

警方除在田中搜獲沾滿泥巴槍枝外，也在工寮起獲3把改造手槍、38發子彈、安毒及大批改造槍械工具。(劉宥廷翻攝)

警依槍砲、毒品罪送辦，檢方向法官聲請羈押潘男獲准、管女交保。(劉宥廷翻攝)

這對41歲潘男、管女情侶檔因愛改槍嗜好而在一起，涉在屏東1處檳榔園工寮改槍販賣，電信警察21日凌晨夥同高、屏警力包抄追緝，潘男棄車逃逸時為躲刑責，將槍枝扔進水稻田，警摸黑找到沾滿泥巴槍枝，並工寮起獲3把改造手槍、38發子彈、安毒及大批改造槍械工具，潘裁定羈押。

電信警察偵3隊獲報，潘男、管女在屏東萬丹鄉檳榔園工寮改造槍枝，利用假日人煙稀少時，將防彈背心綁在檳榔樹上試槍，隨即與新興、內埔分局成立專案小組，持續半年多追查，掌握這對情侶行蹤及作息；昨夜攻堅時，警在產業道路上開車包圍潘、管座車，潘趁機搖下車窗往田裡丟東西。

警方先逮人再摸黑找東西，警在手電筒照明下，打赤腳下田、泥巴深到小腿肚，找尋近半小時，從插秧稻田中挖出1把仿土耳其925TD的改造手槍；隨後將人押往工寮，搜獲另3把改造槍枝、手槍子彈38發，另有毒咖啡包、安毒。

警調查指出，潘供稱，上網學改槍約2年，在高雄新興區買玩具槍，再透過砂輪機、鑽孔機拆解、貫通槍管等方式改槍；離婚的潘男因愛改槍，認識同嗜好的管女，兩人進而交往，同住潘內埔透天厝。

警說，這對情侶對外宣稱改槍媲美制式，每把5至8萬元售價，但落網都改口純屬興趣、自行收藏，管女則是推說全部槍枝都是潘所有，潘也坦承。警方對其供詞存疑，除依槍砲、毒品罪送辦，將深入追查其改造槍械流向；檢方向法官聲請羈押潘獲准、管交保。

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(中時)