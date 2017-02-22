挨批黑箱作業 瞿海源：非常不能接受

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司改國是會議籌備委員會副召集人召瞿海源會後被問到外界指責黑箱作業時略動肝火，表示媒體很不友善、捕風捉影、未審先判、大肆批評，對此非常不滿。(蕭博文攝)

司改國是會議第三組分組討論今日上午展開，陳瑞仁當選副召集人。分組經4小時會議，決定將環境案件偵查與訴訟程序排為優先討論議案，連同司法官進用、監督列為下次會議重點。

籌備委員會副召集人召瞿海源會後被問到外界指責黑箱作業時略動肝火，表示媒體很不友善、捕風捉影、未審先判、大肆批評，對此非常不滿，也對籌備委員的努力非常不公。

面對檢察官協會、法官論壇接二連三的批判，瞿海源則說，都是沒有事實根據的批判，豈能未審先判。

瞿海源重申，委員遴選與議題選定都經過充分討論、共同協議，就連司法院長許宗力也無法主導，許推薦的律師都沒上榜，希望外界仔細檢視司改國是會議過程，不要胡亂指摘。

瞿海員還轉述，北檢林達檢察官會議中表示當選後飽受批評，令他灰心難過，但因長期關心司改，仍決定參與討論。瞿說，與法務部司法院沒有任何利益瓜葛，對部分人士指摘許多議題十多年前都討論過，形同未審先判，非常不能接受。

(中時)