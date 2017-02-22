清明掃墓貼心服務 中市啟動公墓除草及費接駁車
因應清明節到來，為方便民眾祭祖掃墓，台中市生命禮儀管理處2月11日起啟動台中市各區公墓全面除草作業，並與豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等區公所合作，自3月起推出免費掃墓接駁公車，並視狀況實施道路交通管制，請民眾善加利用。
市府民政局長蔡世寅表示，往年市府在接近清明節期間，都會陸續推出各樣便民服務，包括各區服務站、交通接駁、掃墓用具、除草服務等，今年一樣貼心提供民眾最重視的「公墓除草、掃墓專車」等便民服務，期待讓市民清明掃墓更安全便利。
生命禮儀管理處長陳志銘指出，清明節期間民眾前往墓區祭祀追思先人，今年為便利掃墓祭祖，生管處針對全市179處、約807公頃的墓區進行除草，預計在清明節前完成。此外，生管處也與豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等區公所聯合推出免費掃墓接駁公車，避免掃墓民眾塞車。
(中時)
關鍵字：清明節、公墓除草、免費掃墓接駁公車、台中市生命禮儀管理處
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