美日國安官員熱線 確認安保同盟合作

日本國家安全保障局局長谷內正太郎22日上午，與美國總統川普新任命的國家安全事務助理麥克馬斯特舉行電話會談，就緊密合作達成了一致。會談還確認谷內將盡快訪美，與麥克馬斯特當面會晤。

共同社報導，麥克馬斯特表示，日本是重要的同盟國，強調在各國負責安全事務的官員中，自己最先與谷內聯繫。雙方還就地區局勢交換了意見，並一致同意切實履行此前日美領袖會談所達成的協議成果。

日本官房長官菅義偉在記者會上透露，此次通話是應麥克馬斯特方面的提議而實現的，雙方確認將就安保政策緊密合作。

(旺報)