獲聘民進黨新住民委員 陸配寧家榮：不要把大陸想的那麼恐怖
民進黨今天成立第一屆「新住民事務委員會」，聘請12位委員，其中8位是新住民，來自中國的寧家榮來說，在中國時有加入共產黨，但不繳黨費就自然退出了，大家不要把大陸想得那麼恐怖，對她來說，大陸是娘家，陸籍配偶在台灣需要認同，這麼多年以來，陸籍配偶也是慢慢在調整中，執政黨要做這件事，已經提升到總統層級，她認為，執政黨是很用心。
蔡英文說，12位委員分別代表新住民、專家和學者，並指派副秘書長徐佳青擔任委員，由婦女部負責幕僚工作。在委員會中，有8位新住民和新二代的代表，分別來自越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨及中國。
蔡英文表示，新住民在台灣已經將近50萬人，新住民的子女也突破了35萬人，「新住民，已經是台灣的第五大族群」。作為一個傾聽民意、尊重多元族群的政黨，民進黨必須回應新住民的需求和意見。
該委員會成員共有12人，包括8位為新住民和新二代的代表，其中身為陸配的寧家榮，2005年來台灣，現在是網路保養品的總經理。被問到是否曾是共產黨員？會不會有壓力？她說，「自己曾加入共產黨」、之後退黨，但不要把中國大陸想像這麼恐怖，大陸是娘家、台灣是婆家，兩邊都是家，「若用嫁女兒的心情來看，媽媽都希望孩子到婆家會被認同」。
對於陸籍配偶希望縮短現行領取我國身分證的年限，寧家榮說，「這是一個很深奧的問題，或許不是我層級處理的」，但今天很榮幸參加委員會，未來會去幫助尤其是陸籍配偶申請一些應該要有的權益，這也是她參加該委員會的目的。
(中時)
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