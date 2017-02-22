港府財政富裕 向各界派糖

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香港特別行政區政府由於財政儲備充裕，決定向廣大市民「派糖」，讓市民分享經濟發展成果。

香港特別行政區財政司司長陳茂波今天在立法會提交2017至18年度的政府財政預算案，預計港府於2016至17年的盈餘為港幣928億元。

他說，考慮到政府財政盈餘狀況，將會推出一系列措施讓市民分享經濟發展成果，同時也能刺激內需、穩定經濟和支撐就業市場。

有關措施主要包括：

一、寬減2016至17年度75%的薪俸稅，上限為2萬元，估計有184萬名港人受惠。

二、同期間，當局也會寬減公司75%的利得稅，上限也是2萬元，將有13萬2000名納稅人受惠。

三、寬免2017至18年度全年4季的差餉（房產稅），每戶每季上限為1000元，涉及321萬個房產。

此外，陳茂波宣布向社會弱勢人士給予一次性津貼，領取社會保障金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等人，將會獲多發1個月的錢。1060222

(中央社)