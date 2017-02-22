台電技能競賽亮點 年輕菜鳥尬美女

我要評比

台電今天舉辦第49屆技能競賽，最年輕的選手陳凱文，年僅20，獲得獎前輩技術傳承，首度上陣信心滿滿，一旁二度參賽的美女選手王甄薇表現也不讓鬚眉，兩人同場競技，相當搶鏡。

競賽上午於高雄訓練中心舉辦，由台電總經理鍾炳利主持，902名好手齊聚一堂，參賽人數創近3年新高，王甄薇等人上台代表選手宣誓後，選手各自帶開分別展開5類競賽。

其中，陳凱文代表花東供電區營運處參與個人組輸電地下電纜比賽。他花蓮農工電子科畢業後，民國104年10月到台電報到，這是他第1次參加公司技能競賽。

陳凱文說，他到台電報到後實習1年、下場工作1年，單位鼓勵新進員工參賽，並派出曾得名的前輩技術傳承，讓他們儘快進入狀況並增加參賽信心，他希望藉由參賽提升技術。

他又說，比賽最大壓力在於如何在有限時間完成競賽項目，他會全力以赴。

台電表示，透過地下電纜比賽，要培育年輕新血投入從事電纜接續安裝工作，成為能遁地的「忍者龜」。

在陳凱文一旁同場競技的台電高屏供電區營運處電纜分隊維護員王甄薇進台電工作9年，她讀的是資管，進台電後從頭學起，樂當「忍者龜」下人孔去維修地下電纜，樂在其中，她去年參賽成績不理想，今年捲土重來，希望拿下佳績。

參賽的女性選手比例不多，不乏年輕正妹，她們香汗淋漓賣力展現登桿維修或鑽地接線技能，不讓鬚眉，成為競賽「嬌」點。

台電人力資源處長張廷抒說，台電女性員工包括內勤及外勤約占13%，女員工以內勤居多，一例一休上路後，公司出現的人力缺口將陸續補足，至於要補多少人力還在評估中。

台電表示，技能競賽為技術切磋的重要舞台，藉此鼓勵員工提升技術能力，也鼓勵年輕員工參加，傳承核心技術，培育電業人才。

競賽會場也邀請台電的產學合作學校高雄市小港高中「台電機電班」師生觀賽，讓學生感受台電對技術傳承的重視。1060222

(中央社)