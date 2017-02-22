台灣參與WHA 陸國台辦重申一中原則

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對於台灣能否參加今年世界衛生大會與國際民航組織活動，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山今天重申，在「一個中國」原則下，透過兩岸協商作出安排。

台灣去年取得世界衛生大會（WHA）邀請函可謂一波三折。世界衛生組織（WHO）當時遲至會議召開前18天才正式邀請台灣以觀察員身分，參與當年的世界衛生大會。

雖然世衛組織秘書長陳馮富珍在邀請函上稱呼當時的衛生福利部部長蔣丙煌為部長，卻在邀請函中首度加上聯合國大會第2758號決議文，以「一個中國」原則讓台灣用「中華台北」名義參加。

緊接著去年9月在加拿大蒙特婁召開的國際民航組織（ICAO）大會，則未循2013年前例，邀請台灣與會，台灣媒體申請採訪也遭到大會拒絕。

今年世界衛生大會召開在即，外界關注台灣今年能否順利獲得邀請。對此，新華網國台辦記者會文字實錄指出，安峰山在記者會上回答記者提問時表示，大陸對於台灣參與國際組織活動的立場是非常明確的，即在「一個中國」原則下，通過兩岸協商作出安排。1060222

(中央社)