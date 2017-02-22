全中運在彰化 大學生擔任接待大使

全中運在彰化，為讓參賽選手及教練等有賓至如歸的感受，彰縣府聘請大葉大學親善大使擔任接待工作，展現年輕與活力。

106年全國中等學校運動會將在彰化登場，彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦「106年全國中等學校運動會-親善大使記者會」，出席的貴賓有彰化縣長魏明谷、副縣長林明裕、大葉大學校長歐嘉瑞以及大葉大學親善大使團的30位成員。

魏明谷致詞時說，為了迎接4月22日起的全國中等學校運動大會，全彰化縣的18個鄉鎮市都有運動項目，同時也會有來自全國1萬多名的運動選手來到彰化，他要感謝大葉大學的協助，除了提供場館作為跆拳道的比賽場地，也提供親善大使協助接待。

魏明谷表示，這些親善大使氣質才貌兼備，展現出彰化縣青年朋友的氣質及活力，也希望讓來到彰化的貴賓以及選手，有賓至如歸的感受，也希望透過運動會提升彰化的能見度，用運動行銷彰化，帶動觀光，同時提升運動水準。

歐嘉瑞指出，感謝縣府給學校機會共襄盛舉，同學們組成的親善大使團已經有相當豐富的接待服務經驗，希望協助全中運展現盡善盡美。1060222

(中央社)