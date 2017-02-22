中市府開溫室搭建講座 參與踴躍再加場次
台中市政府農業局今天（22日）舉辦「溫室設施搭建注意原則與政府補助措施介紹」講座，吸引700多名民眾熱情參與，紛紛表示課程內容非常實用。為讓更多民眾也能參與此課程，農業局將於3月16日在陽明市政大樓5樓大禮堂辦理第二場次講座，歡迎踴躍報名。
今日講座邀請中興大學生物產業機電工程學系教授黃裕益擔任講師，要搭建溫室，建造地的排水狀態十分重要，應避免選用易積水土地，並要設計排水工程，以降低瞬間豪大雨造成的淹水損失。
黃裕益提醒，為確保溫室設施搭建品質，農民應與廠商充分討論並確立工程契約，繪製完整設計圖或採用農糧署公布的結構計畫書，以獲取保障。
農業局長王俊雄表示，今日課程報名民眾相當踴躍，但由於場地位置有限，為滿足民眾需求，農業局將於3月16日上午9時至12時，在陽明市政大樓5樓大禮堂再辦理第二場次講座。
(中時)
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