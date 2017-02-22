立委擬降低考委人數 陳慈陽：個人認為可檢討
立法院全院委員會今審查考試院被提名人陳慈陽之資格。時代力量立委高潞·以用詢問，是否同意修法下修考委人數至7人、任期縮至4年。陳慈陽表示，考試院組織、人選，他個人看法是的確可以檢討，但不是簡單的縮減至7人、3人，而應從憲政機關、組織層面，以及實務運作通盤考量，才是周延立法。
陳慈陽強調，就他所知，立委所提修法理由、理論依據並不充分，修法必須充分說服人民、大眾知道為何考試院人數設置原因以及相關執掌；但他也補充，因修法是立院權責，尊重立委職權。
國民黨立委林為洲則問及廢除考試院、監察院之態度。陳慈陽表示，基本上，憲政問題不可光以廢考監來論述，自1990年起7次修憲，一下子是任務行國大、一下子拿掉行政院長同意權，都是「枝節」修憲，以致憲政體制混亂。
陳慈陽說，從他憲法學者的觀點，不論是總統制、內閣制，憲政體制都必須整體考量，他提出民意有多大，所擁有之職權就多大，而職權多大就應負起多大的責任，這是等邊三角形，不要只是為了廢除憲政機關，枝枝節節修憲，恐造成憲政混亂，不是台灣長治久安的方向。
(中時)
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