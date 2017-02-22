被控背信罪 詹仁雄獲判無罪

製作人詹仁雄5年前與新世界雲公司合拍知名偶像劇《PM10-AM3》，並獲委託尋找影音平台播放，但他涉嫌以自己名下的「野火娛樂」與3家影音平台簽約授權播映，導致新世界雲無利可圖，提出背信告訴，台北地檢署依背信罪將他起訴，台北地院認為證據不足將詹仁雄判決無罪。

(中時)