佳里金唐殿蕭壠香　燒王船祭典後落幕

佳里金唐殿蕭壠香科燒王船，信眾以繩索拖行王船到送王處，就像陸上行舟。（莊曜聰攝）

王船安置在送王處，信徒爭睹。（莊曜聰攝）

信眾協助把載禮運往王船上。（莊曜聰攝）

吉時一到，點火焚燒王船，香科也告一段落。（莊曜聰攝）

國定三級古蹟佳里金唐殿丁酉蕭壠香科五朝王醮，今天近午時在「送王」儀式後落幕，信眾一早齊聚金唐殿，用2條大繩索將6噸重的王船以人力方式拖行，陸上行舟1公里多，到達送王處，科儀結束後選吉時點火燃燒王船，3年1科的醮典也到此圓滿。

金唐殿王船長約23台尺、寬約8台尺、船桅高約25台尺，在神轎和各陣頭簇擁下，今晨8點王船從金唐殿前的王船廠出發，2條大繩以人力拖行，時速大約2公里，9點多才到定位，信眾合力為王船添載，金紙堆成小山丘。

現場科儀進行後，吉時一到開始點火，火光熊熊，10幾分鐘後王船就已燒盡，最後在謝燈篙儀式後圓醮，眾人也相約3年後香科再會。

(中時)