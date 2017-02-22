屏東1歲女嬰在托嬰中心無心跳 送醫急救中

女嬰家屬被通知到院心情焦急。(林和生攝)

屏東市一處托嬰中心今日下午近3時許，傳出1歲曾姓女童午睡時突然沒有呼吸心跳，現場人員趕緊將人送醫急救，初步察看，女嬰沒有明顯外傷，在屏東基督教醫院急救中。

(中時)